Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akdamar Kilisesi'ndeki 10'uncu ayin başladı
[Fotograf: AA]
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede bu yıl 10'uncusu düzenlenen ayin başladı.
Ayine katılmak üzere kente gelen 46 din adamı ile ziyaretçiler, Gevaş İskelesi'nden teknelerle adaya götürüldü.
Din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Üstrahip Harutyun Damadyan, bir süre ziyaretçilerle sohbet etti.
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Damadyan, bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen ayini yönetti.
Maşalyan'ın başkanlık yaptığı ayini, Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu ile Van Müze Müdürü Fatih Arap izledi.
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