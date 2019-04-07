AK Parti, Ankara'da Büyükşehir Başkanlığı için kullanılan oyların sonucuna itiraz etti.

İl Seçim Kurulu'na 12 bin 180 sandıktaki oyların yeniden sayılması için başvurdu. Kurul 2 gün boyunca başvuruyu inceledi ve kararını açıkladı.

Ankara İl Seçim Kurulu, AK Parti'nin itirazını reddetti. Bu kararın ardından gözler Yüksek Seçim Kurulu'na(YSK) çevrildi.

Yüksek Seçim Kurulu, 25 ilçeye yapılan itirazlardan 13 ilçe için kararını verdi ve AK Parti'nin başvurusunu reddetti.

12 ilçeye yapılan başvurunun da YSK tarafından görüşüldüğü belirtildi.

Kaynak: TRT Haber, AA