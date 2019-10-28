Türkiye

AK Parti MYK ve MKYK bugün toplanacak

28 Ekim 2019 Pazartesi 07:23 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 07:32

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına başkanlık edecek.