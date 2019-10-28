Türkiye
AK Parti MYK ve MKYK bugün toplanacak28 Ekim 2019 Pazartesi 07:23 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 07:32
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına başkanlık edecek.
AK Parti MKYK ve MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Barış Pınarı Harekatı ve güvenli bölge konuları masada olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da terör operasyonları ile ilgili sunum yapması bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber