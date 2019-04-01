AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, düzenlediği basın toplantısında, "Tüm itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra elbette aslolan YSK'nın kesin sonuçlarıdır" dedi.

Bayram Şenocak, "Biz ilk defa seçim yapmıyoruz. Seçim sürecinde tüm görevlilerimiz büyük gayret ve titizlikle görevlerini yerine getirmişlerdir. Biz de seçimde kendi verilerimize dayanarak sonucu ilan ettik. İlk defa bizim sistemimizle seçim sistemi arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"Verilerimize güveniyoruz"

Şenocak, parti teşkilatının dün geceden beri teyakkuz halinde tüm verileri tekrar gözden geçirdiklerini belirterek, "Şunu açık yüreklilikle söylüyorum; İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden emin olun elimizde fazlasıyla mevcut. Partimiz haksızlığa uğradı, geçersiz oyların çoğu bizim yüksek aldığımız ilçelerde. Biz demokrasiye inanan bu uğurda büyük bedeller ödemiş partiyiz. Biz başkaları gibi her seçim döneminde mızmızlanan sağ sola saldıranlardan olmadık. Sahadaki binlerce görevlimize, verilerimize güveniyoruz. Bizim elimizdeki verilere göre istanbulda sonuç daha önceden ifade ettiğimiz gibi AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır" şeklinde konuştu.

Kaynak: TRT Haber, AA