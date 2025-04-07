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Türkiye
AA 07.04.2025 14:45

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ramazan'da 384 bin 81 haneyi ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Ramazan ayı ve bayram boyunca 81 ilde bakanlık hizmet modellerinden yararlanan 384 bin 81 hane ziyaret edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ramazan'da 384 bin 81 haneyi ziyaret etti
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Aile Yılı" kapsamında ailenin korunması ve aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla 81 ilde toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalarını Ramazan'da da sürdüren bakanlık, bayramda da ailelerin yanında oldu.

Bulundukları il ve ilçelerdeki bakanlık hizmet modellerinden yararlanan hanelere yönelik ihtiyaçların yerinde tespit edilerek, destek mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla düzenli ziyaretler gerçekleştiren bakanlığın merkez teşkilatı ve il yöneticileri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) personeli bayramda da ziyaretlerini sürdürdü.

Ramazan ayı ve bayram boyunca bakanlık merkez teşkilatı ve il yöneticileri tarafından 81 ilde vatandaşların memnuniyet düzeyleri ve hizmet kalitesi hakkındaki geri bildirimlerinin değerlendirilmesi hedefiyle engelli, yaşlı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan, sosyal yardım faydalanıcısı ve koruyucu ailelerden oluşan 182 bin hane, SYDV personelince ise ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi amacıyla 202 bin 81 hane olmak üzere toplamda 384 bin 81 hane ziyaret edildi.

Ziyaretlerde ailelerle bayramlaşan yetkililer, her zaman yanlarında olduklarını, desteklerinin devam edeceğini ve aldıkları hizmetlere dair geri bildirimlerinin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın selamlarını ileten yetkililer, ziyaretlerde ailelerin bayramını kutladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş Ramazan Ayı Ramazan Bayramı
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