Çok Bulutlu 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.04.2025 14:32

Kırklareli'nde yağan kar yolu ulaşıma kapattı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. TRT'ye ait verici ve NATO radar istasyonlarına giden yol ulaşıma kapandı.

Kırklareli'nde yağan kar yolu ulaşıma kapattı

Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kar yağışı tipi şeklinde etkili oluyor.

Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe ile Jandarma Kule mevkilerinde 15 santimetreye ulaştı.

Demirköy ilçesinde TRT'ye ait verici ve NATO radar istasyonlarına giden yol ulaşıma kapandı.

Kar yağışı kazalara sebep oldu

Jandarma Kule ile Mahyatepe mevkilerinde bazı araçlar yolda kaldı. Pınarhisar, Demirköy ilçelerine ulaşımın sağlandığı yolda bazı araçlar kaza yaptı.

Jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Ulaşım Kırklareli Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5 ayrı rekor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:25
İletişim Başkanı Altun: Bu utancın bitmesi için daha kaç masumun ölmesi gerekiyor?
14:57
İletişim Başkanlığı, İsrail'in iddialarını yalanladı
14:50
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ramazan'da 384 bin 81 haneyi ziyaret etti
14:39
Rusya: Ukrayna'da ateşkesle ilgili hususların çözülmesi gerekiyor
14:40
AB ülkeleri, ABD tarifelerine misillemeyi tartışıyor
13:46
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5 ayrı rekor
Bitlisli arıcı, bal ürettiği kara kovan sepetlerini kendisi örüyor
Bitlisli arıcı, bal ürettiği kara kovan sepetlerini kendisi örüyor
FOTO FOKUS
Katil İsrail, Gazze'de gazetecilerin kaldığı çadıra saldırı düzenledi
Katil İsrail, Gazze'de gazetecilerin kaldığı çadıra saldırı düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ