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Türkiye
AA 25.12.2023 00:51

Ağrı'da yol açma çalışması yapan iş makinesi uçuruma yuvarlandı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolu açma çalışmasına katılan iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi ağır yaralandı, kayıp 3 kişi aranıyor.

Ağrı'da yol açma çalışması yapan iş makinesi uçuruma yuvarlandı
[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasında vatandaşlar, koyunlarının kaybolması üzerine yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresinin iş makineleri köye yönlendirildi.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan mezra yolunda ekipler ilerleyemedi.

Bu sırada yol açma çalışması yapan N.Ş'nin kullandığı ve içinde 3 vatandaşın bulunduğu İl Özel İdaresine ait kepçe uçuruma yuvarlandı.

Ağrı'da yol açma çalışması yapan iş makinesi uçuruma yuvarlandı

Bölgeye sevk edilen UMKE, jandarma ile arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.

İş makinesine ulaşan ekipler, ağır yaralanan iş makinesi operatörü N.Ş'yi sedyeyle yaklaşık 500 metre taşıyarak, düzlük alanda bekleyen paletli ambulansa taşıdı.

Ağır yaralanan N.Ş. sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan ekiplerin diğer 3 vatandaşı arama ve kurtarma çalışması, yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen devam ediyor.

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