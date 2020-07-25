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Ağrı'da sele kapılan çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. Çok sayıda ev ve tarım arazisi su altında kalırken, sele kapılan bir çocuk hayatını kaybetti.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Balık Gölü yolu mevkisinde bulunan yüksek rakımlı köylerde öğleden sonra başlayan sağanak sele dönüştü.
Karaşeyh köyüne bağlı Yolüstü mezrasında sele kapılan 16 yaşındaki Nurşah Taş hayatını kaybetti.
Dere yatağında bulunan Taş'ın cenazesi, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sel nedeniyle birçok köyde ev, ahır ve tarım arazilerinde hasar oluştu.
AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.
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