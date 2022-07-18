Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 12 yaralı
[Fotograf: İHA]
Ağrı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı. İki araçta yaralanan 12 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.
C.Ş idaresindeki hafif ticari araç, Erzurum-Ağrı kara yolunun Yücekapı beldesi mevkiinde, V.D'nin kullandığı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan iki araçtaki 12 kişi, ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesi ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Ağrı Trafik Kazası
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