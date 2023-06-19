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Türkiye
AA 19.06.2023 14:27

Ağrı'da 6 kilo 210 gram uyuşturucu bulunan tırın sürücüsü tutuklandı

Ağrı'da gizli bölmesinde 6 kilo 210 gram uyuşturucu ele geçirilen tırın İran uyruklu sürücüsü tutuklandı.

Ağrı'da 6 kilo 210 gram uyuşturucu bulunan tırın sürücüsü tutuklandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, İran'dan gelerek batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı değerlendirilen İran plakalı tırı takibe aldı.

Ağrı-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan narkotik kontrol noktasında durdurulan tırda, narkotik dedektör köpeği Pars'ın yoğun tepki vermesi üzerine arama yapıldı.

Gizli bir bölme yapıldığı tespit edilen tırda, 6 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu sürücü D.J, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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