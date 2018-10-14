Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni tekrar turizm açısından cazibe merkezi haline getireceklerini belirterek, "İnşallah 2020 itibariyle de Ağrı Dağı tekrar tırmanışa açıldığı zaman birbirini tamamlamış olacak." dedi.

Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret eden Bakan Ersoy'u, saray avlusunda öğrenciler yöresel kıyafet giyip halk oyunla karşıladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerinin Bakan Ersoy'a Türk bayrağı hediye ettiği ziyarette, yöre halkından biri de kaval çaldı.

Renkli görüntülerin yaşandığı ziyarette, Ağrı Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut tarihi yapının mimarisi hakkında Bakan Ersoy'a bilgi verdi.

"Huzur ve güven ortamı tekrar geri geldi"

Bakan Ersoy, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı seyahati kapsamında Doğubayazıt ilçesini de ziyaret ettiklerini bildirdi.

Ağrı'yı tekrar ticarete kavuşturmayı amaçladıklarını belirten Ersoy, "Biliyorsunuz, son birkaç yıldır Ağrı'da çatışma ortamı vardı. Güvenlik kuvvetleri çok başarılı operasyonlarla sıkıntıları bertaraf ettiler, huzur ve güven ortamı tekrar geri geldi. Bunun kalıcı olması için ticaretin ve ticaretin en büyük paydaşı olan turizmin tekrar burada canlandırılması gerekiyor." dedi.

"Ağrı ile ilgili geniş bir eylem planı açıklayacağız"

Bölgeye ön inceleme için geldiklerini aktaran Ersoy, "Burasıyla ilgili birkaç aylık bir çalışma yapacağız. Mart ayında tekrar geleceğiz, Ağrı ile ilgili geniş bir eylem planı açıklayacağız. Şu anda da zaten kamulaştırılacak bir alan vardı onunla ilgili kararımızı da verdik, o kamulaştırmayı yapacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, bölgede çok fazla eserin olduğunu ve sergilenemediğini belirterek, ilçede müze çalışması yapacaklarını dile getirdi.

Ağrı Dağı 2020'de tekrar tırmanışa açılacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nin turizm potansiyelini önemsediklerini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bölgeyi tekrar turizm açısından cazibe merkezi haline getireceğiz. İnşallah 2020 itibariyle de Ağrı Dağı tekrar tırmanışa açıldığı zaman birbirini tamamlamış olacak. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz turizm açısından pozitif ayrımcılığı hak ediyor, bunlara pozitif ayrımcılık yapmamız gerekiyor. Hem tanıtımda hem planlamada onlara öncelik vereceğiz, Bakanlık olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Önemli olan Ağrı'nın, Doğubayazıt'ın hak ettiği ticaret ve turizm ortamının tekrar yaratılması."

Doğubayazıt ilçesini ilk kez ziyaret ettiğini belirten Ersoy, İshak Paşa Sarayı'nı da çok etkileyici bulduğunu sözlerine ekledi.

Ersoy, daha sonra beraberindekilerle Ahmed-i Hani Türbesi'ni ziyaret ederek, dua etti.

Bakan Ersoy'a ziyaretinde, Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin ve AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın eşlik etti.

Kaynak: AA