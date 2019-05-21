İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanılmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timi ile İlçe Jandarma, Edremit Jandarma Bot ve Alpaslan Karakol Komutanlıklarına bağlı ekiplerce, balıkların göç ettiği Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı'nın olduğu bölgeye gece operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, suya atılan 500 metre ağ ele geçiren ekipler, buraya takılan yaklaşık 10 ton inci kefalini suya geri bıraktı.

Operasyona katılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, inci kefalinin havaların ısınmasıyla üremek için derelerin yukarı kesimlerine çıkmaya başladığını söyledi.

İnci kefalinin bölgedeki 14 bin insanın geçim kaynağı olduğunu belirten Akkuş, şunları kaydetti:

"Bu kaynağın devam etmesi için üreme dönemindeki koruma çalışmaları çok önemli. Bendimahi Çayı'nın bulunduğu bölgeye yapılan operasyonda dereye gerili 500 metre manyat ağı ele geçirildi. Ağın içinde 10 ton canlı balık tekrar dereye bırakıldı. Bu ağ ele geçirilmese üreme dönemi boyunca yüzlerce ton balık avlanacaktı. 14 bin insanın geçim kaynağını yok etmek anlamına gelen kaçak avcılığın önlenmesi gerekiyor. Bu konuda büyük hassasiyet gösteren jandarma ekiplerine teşekkür ederim."

Kaynak: AA