Afyonkarahisar'da tanker devrildi: 28 ton yağ ziyan oldu

Emirdağ ilçesi çıkışında, yaklaşık 28 yon kızartmalık bitkisel yağ taşıyan N.B., idaresindeki tanker sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki devrildi.

Kazada tankerdeki yağ çevreye saçılarak ziyan oldu. Kazada hafif yaralanan sürücü N.B., ise olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi adildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kazanın ardından devrilen tanker yaklaşık 1 saat süren bir uğraş sonucu devrildiği yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.