Parçalı Bulutlu 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 30.01.2024 13:34

Afyonkarahisar'da tanker devrildi: 28 ton yağ ziyan oldu

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan kızartmalık bitkisel yağ taşıyan bir tanker devrildi. Yaşanan trafik kazasında sürücü hafif yaralanırken 28 ton yağ ziyan oldu.

Afyonkarahisar'da tanker devrildi: 28 ton yağ ziyan oldu

Emirdağ ilçesi çıkışında, yaklaşık 28 yon kızartmalık bitkisel yağ taşıyan N.B., idaresindeki tanker sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki devrildi.

Kazada tankerdeki yağ çevreye saçılarak ziyan oldu. Kazada hafif yaralanan sürücü N.B., ise olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi adildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kazanın ardından devrilen tanker yaklaşık 1 saat süren bir uğraş sonucu devrildiği yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
Afyonkarahisar
Sıradaki Haber
Kumar oynayan 69 kişiye 443 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:37
Bankacılık sektörünün aktifleri 23,5 trilyon lira oldu
14:07
Antalya'da denizi kirleten gemilere 52 milyon lira ceza kesildi
14:05
Bahçeli: Zillet tutmadı, ittifakın çatı ismi olarak Türkiye'yi kullanacaklar
13:59
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
13:59
Fransa'da binlerce çiftçi traktörleriyle eylemlerini sürdürüyor
13:47
Çanakkale'de fırtına: Dev dalgalar 5 metreyi buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı"na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı"na katıldı
FOTO FOKUS
İsrail güçleri kılık değiştirdi hastane bastı: 3 Filistinliyi öldürdü
İsrail güçleri kılık değiştirdi hastane bastı: 3 Filistinliyi öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ