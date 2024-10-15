Açık 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.10.2024 19:10

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, 89 yaşındaki Şerife Temel'i ziyaret etti

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 89 yaşındaki Şerife Temel'e ziyarette bulundu.

Vali Yiğitbaşı, merkeze bağlı Kocatepe beldesinde yaşayan Temel'in, 2024 Yılı Vefa Projesi kapsamında evine ziyaret gerçekleştirdi.

Karşısında Yiğitbaşı'nı gören Temel, "Sizleri gördüm, dağlar taşlar kadar memnun oldum. Allah'ta sizden memnun olsun"dedi.

Yiğitbaşı, sohbet ettiği Temel'e, Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Vefa Projesi kapsamında 9 yıldır evini temizleyen, kişisel bakımlarını yapan ve manevi destek sağlayanlar için, 'Bunlar senin kızın mı oldu?' diye sordu.

Temel de "Bunlar benim kızlarım oldu. Yemeğimi de pişiriyorlar. Çamaşırlarımı makineye atıyorlar. Evimi de tertemiz silip süpürüyorlar. Ne mutlu. İlaçlarımız geliyor, kömürümüz geliyor. Allah devletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." karşılığını verdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Nüfus cüzdanı çıkartıp Yiğitbaşı'na gösteren Temel, Osmanlıca yazılan "Yalan Dünya Kasidesi"ni okudu.

Temel, sarıldığı Yiğitbaşı'nın "Yürümeyi seviyor musun?" sorusuna , "Dibidik, dibidik gidiyorum." diyerek ziyarete gelenleri güldürdü.

ETİKETLER
Afyonkarahisar
Sıradaki Haber
Freni arızalanan iş makinesi 7 araca çarptı: 8 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:44
Filistin, İsrail "soykırımının" durdurulması için BM'ye acil müdahale çağrısını yineledi
22:41
İşgalci İsrail ordusu Lübnan'a son 24 saatte 146 hava saldırısı düzenledi
22:32
Esenler'de bir binanın çatısında kısmi çökme oldu
22:11
Galata Kulesi meme kanserine dikkati çekmek için pembeye büründü
22:01
Hastaneye giderken metrobüste doğum yaptı
21:41
BM: İsrail Gazze'ye bu ay insani yardımların üçte birinden azına geçit verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağını ziyaret etti
FOTO FOKUS
Hastaneye giderken metrobüste doğum yaptı
Hastaneye giderken metrobüste doğum yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ