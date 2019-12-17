Türkiye
AFAD'dan 10. kuruluş yıl dönümü videosu17 Aralık 2019 Salı 20:36 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 20:43
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video, kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Sosyal medyada paylaşılan videoda, AFAD ekiplerinin yurt içinde ve dışında yürüttüğü arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri yer alıyor.
"İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırların ötesinde olmaya devam edeceğiz." notuyla paylaşılan videoda, AFAD ekiplerinin yurt içinde ve dışında yürüttüğü arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri anlatılıyor.
Kaynak: AA
Etiketler: AFAD