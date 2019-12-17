Türkiye
DEAŞ'lıların ülkelerine iadeleri sürüyor17 Aralık 2019 Salı 20:25 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 20:31
İçişleri Bakanlığından, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadeleri kapsamında Fransa uyruklu 1 kişinin sınır dışı edildiği bildirildi.
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, Fransa uyruklu 1 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber
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