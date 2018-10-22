  • 22 EKIM 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.627
    EURO 6.5
  • BIST 97108.5
    ALTIN 222.162
Buradasınız : » » Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı kararı

Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı kararı

Aralarında Adnan Oktar'ın ağabeyinin de olduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda yeni isimlere ulaşıldı. Bu doğrultuda, 23'ü İstanbul'a olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler hakkında ayrıca sulh ceza hakimliği tarafından arama ve el koyma kararı alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER