  • 22 EKIM 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.655
    EURO 6.509
  • BIST 96454.57
    ALTIN 222.963
Buradasınız : » » Yolcu otobüsünde 17 düzensiz göçmen yakalandı

Yolcu otobüsünde 17 düzensiz göçmen yakalandı

Sivas'ta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yolcu otobüsünde 17 düzensiz göçmen yakalandı

Sivas-Erzincan karayolu uygulama noktasında, Erzurum'dan Bursa'ya giden H.Y. yönetimindeki yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri, araçtaki yolcuların kimlik kontrolünü yaptı. Kontrollerde kimlik ve izin belgesi bulunmayan 1 çocuk, 1 kadın ve 15 erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 17 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenlerin Ankara'ya gitmek üzere otobüse Erzurum'dan bindikleri öğrenildi.

Düzensiz göçmenlerin, Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

Otobüs şoförü H.Y. hakkında ise işlem yapıldı.

Kaynak: AA 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER