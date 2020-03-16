Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemler uygulanmaya başlandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı, Adalet Komisyonu Başkanı, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı ve Samsun Barosu Başkanının katıldığı toplantıda alınan ek önlemler kapsamında, Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Yerleşkesi, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ve Samsun Adalet Sarayı binalarına girişlerde personel görevlendirildi.

Görevliler maske ve eldiven taktı

Maske ve eldiven takan personel, adliye binalarının giriş kapılarında, vatandaşlara, avukatlara ve mesaiye gelen personele dezenfektan ve kolonya sunarak ellerini dezenfekte etmelerini istedi.

Giriş yapanlar, ateşleri ölçüldükten sonra X- Ray cihazına yönlendirildi. Cihazdan geçirilen vatandaşlar, detaylı aramanın ardından binalara giriş yapabildi.

[Adliye girişindeki personelin maske ve eldiven taktığı görüldü. Fotoğraf: AA]

Başsavcılıktan daha önce yapılan yazılı açıklamada, dezenfekte işlemleri tamamlanan adalet binalarına giren hakim, savcı, avukat, personel ve diğer vatandaşların, tek noktadan geçerek ateş ölçer cihazla vücut ısılarının ölçüleceği, 37,5 derece ve üzeri ateşi olanların sağlık kuruluşlarına yönlendirileceği, ziyaretçi kabulünün ise zaruret olmadıkça yapılmayacağı duyurulmuştu.