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Türkiye
AA 30.03.2024 05:33

Adıyaman'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

Adıyaman'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın
[Fotograf: AA]

İndere köyü yakınındaki şantiyede işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede çevredeki bazı konteynerlere de sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konteynerlerde kalan işçiler kısa sürede tahliye edildi, jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının tamamen söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Varol, "Yatakhane bölümünde ilk belirlemeye göre çatıda bulunan elektrikten kaynaklı bir yangın çıktı. Yatakhanede toplamda 461 işçimiz kalıyordu. Yangının başlamasıyla işçiler hızlı ve güvenli şekilde tahliye edildi. Şu an için bir yaralımız ve can kaybımız söz konusu değil. Ayrıca işçilerin tamamı şantiye alanındaki diğer yatakhanelere yerleştirildi." dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ve diğer ilgililer de alana gelip incelemede bulundu.

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