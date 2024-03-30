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Türkiye
TRT Haber 30.03.2024 03:30

Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 13,83 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 03.30'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 13,83 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi.

"Olumsuz bir durum yok"

AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir durumun olmadığı belirtilerek, saha tarama çalışmalarınına devam edildiği vurgulandı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da "Deprem sonrası saat 3.45 itibarıyla ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Bu arada, deprem sonrası bazı vatandaşların evlerinden dışarı çıktığı görüldü.

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