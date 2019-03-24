Aziz Şimşek idaresindeki minibüs, Çelikhan-Malatya kara yolunun Rezip köyü yakınlarında Ali Tekyıldız'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile 13 kişi yaralandı.

Diğer kazada da Ferdi Altun ve Cengiz Akgün idaresindeki iki minibüs, Çelikhan-Malatya kara yolunun Palanlı köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücülerle Nebi Savaşçı, Müslüm Dinç ve bir kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA