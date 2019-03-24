İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilecek Büyük İstanbul mitingi nedeniyle Yenikapı terminaline gelen/giden araç/yolcu trafiği 08.00- 19.00 saatleri arasında güvenlik noktalarından kontrollü olarak belirtilmiş güzergahlardan yapılacak olup, etkinlik sebebiyle 08.00- 19.00 saatleri arasında Harem - Sirkeci - Harem hattındaki seferler karşılıklı olarak gerçekleştirilemeyecek.

13.45- 15.45 saatleri arasında Yenikapı- Yalova seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Yenikapı- Yalova, Yenikapı- Bursa ve Bandırma - Yenikapı- Bostancı hatlarında sefer saatlerinde değişiklik yapıldı:

17.45 Yenikapı-Yalova hızlı feribot seferimiz 18.30’da.

17.30 Yenikapı-Bursa hızlı feribot seferimiz 19.00’da.

15.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri 16.30’da yapılacak.

Bursa-Armutlu-Armutlu T.K.-Yenikapı-Kadıköy ve Bursa- Yenikapı- Kadıköy hatlarında yolcu tahliyesi / varışında iskele değişiklikleri yapıldı:

14.30 Bursa- Armutlu- Armutlu T.K.- Yenikapı-Kadıköy seferleri Yenikapı varışı/tahliyesi miting nedeniyle Beşiktaş iskelesine yapılacak. Beşiktaş'tan sonra Kadıköy'e devam edilecek.

16.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri Yenikapı varışı/tahliyesi miting nedeniyle Beşiktaş iskelesine yapılacak. Beşiktaş'tan sonra Kadıköy'e devam edilecek.

11:45 Yenikapı-Yalova seferi için miting nedeniyle araç alınamayacak. Sadece yaya yolcu taşınabilecek.

Kaynak: TRT Haber