Adıyaman'da çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1741 sokak içerisinde bulunan üç katlı bir binanın merdiven boşluğunda yangın meydana geldi.

Çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bina içerisinde yayılan dumandan dolayı binada oturan dört kişi etkilendi.

Olay üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından dumandan etkilenen kişiler ambulanslara alındı.

İlk müdahalesi yapılan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.