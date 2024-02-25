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Türkiye
AA 25.02.2024 07:54

Misafirliğe geldiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yangın çıkan evde 26 yaşındaki kadın ölü bulundu.

Misafirliğe geldiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Misafirliğe geldiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Evde yapılan incelemede Güldeniz Aşçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Aşçı'nın Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet ettiği ve bir kuaförün yanında çalıştığı, eve misafir olarak geldiği öğrenildi.

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