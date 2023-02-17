Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kentte yaklaşık 5 yıl önce yapılan Şevket Çerçiler Apartmanı'nın yıkımında en az 7 kişinin öldüğü, bu yapının yanındaki 37 ve 25 senelik binaların ise sağlam ayakta kaldığı belirtildi.

Bilirkişi ön raporunda ihmali tespit edilen müteahhitler Ersin Tekin ve Burak Bozkurt hakkında soruşturma başlatıldığı dile getirilen açıklamada, Ersin Tekin'in gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, diğer ortak Burak Bozkurt hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ifade edildi.