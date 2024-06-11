Adıyaman'da 16 bin 433 konutun yapımı sürüyor

Bakan Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgedeki inşa ve ihya faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini, depremden etkilenen 11 şehirde 451 bin 297 bağımsız bölümün yapımını sürdürdüklerini belirtti.

Depremin birinci yılında 76 bin 624 konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini, sene sonuna kadar bu sayının 200 bin olacağını bildiren Özhaseki, 2025'in sonuna doğru ise tüm afet konutlarını ve iş yerlerini tamamlayacaklarını aktardı.

Özhaseki, depremden etkilenen tüm illerde olduğu gibi Adıyaman'da da gayretle çalıştıklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin en büyük şantiyesini Adıyaman İndere'de kurduk. En büyük şantiyemizde, Emlak Konut eliyle afet konutlarımızın yapımına aralıksız devam ediyoruz. İndere'de 850 bloktan oluşan 16 bin 433 konutumuzun yapımını sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık uyumlu köy evleri

Deprem bölgesini bir an evvel ayağa kaldırabilmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydeden Özhaseki, afet konutlarının ve köy evlerinin yapımına da hızla devam ettiklerini belirtti.

4 bin 333 köyde, 100 bin çevre dostu, Sıfır Atık uyumlu köy evinin yarısını çelikten yapacaklarını ifade eden Özhaseki, bunların bir kısmını tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettiklerini bildirdi.

Özhaseki, şehirlerin tarihi ve kültürel dokularını koruyarak ticari hayatını canlandıracaklarını vurguladı.

Adıyaman'daki şantiyede 9 bin işçinin, deprem bölgesinde ise 110 bin kişinin çalıştığını aktaran Özhaseki, İndere'de 2 bin konutun tamamlandığını ve teslime hazır olduğunu kaydetti.