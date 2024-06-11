Köpek saldırısından otomobilin üzerine çıkarak kurtuldular

Türkiye'de son günlerde en çok gündemi meşgul eden konuların başında sokak köpekleri geliyor.

Sorunun çözümüyle ilgili çeşitli öneriler ön plana çıkarken, Gaziantep'te güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntü dikkat çekti.

Kentte, dün sabah erken saatlerde 2 genç, yolda yürüdükleri sırada kendilerine saldırmak isteyen bir köpekten park halindeki aracın üzerine çıkarak kurtuldu.

Gençlere saldırmak isteyen köpek, bir süre araç etrafında durduktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Bu anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.