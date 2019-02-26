Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 6 aylık çalışma sonucu "joker" diye tabir edilen 8 kişinin başkalarının yerine ehliyet sınava girerek sürücü belgesi almalarını sağladıklarını belirledi.

Kent merkezinde faaliyet gösteren 2 sürücü kursunun yöneticisi ile başkalarının adına sınava giren ve yerine sınava girilen 56 şüphelinin yakalanması amacıyla, Adıyaman merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Mersin, Şanlıurfa, Balıkesir, Gaziantep, Malatya, Antalya, Bursa ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 54 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte nüfus cüzdanları, kurusıkı tabanca ve bazı dokümanlar ele geçirildi.

Adıyaman'a getirilen 54 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA