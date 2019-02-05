Mehmetçik cephede destan yazarken Türk halkı da desteğini sürdürüyor.

Hakkari'de görev yapan askerlere en anlamlı destek öğrencilerden geldi. Adana'dan öğrenciler, asker ağabeyleri için mektup yazdı. TRT Haber ekibi, Mehmetçiğe yazılan mektupları ulaştırmak için Hakkari'deydi.

Mehmetçik, Güneydoğu'da bir yandan coğrafyanın zorluğu, bir yandan hava koşulları ile mücadele ediyor.

Mevziyi canı pahasına koruyan askerin en önemli moral kaynağı, halkın desteği.

Kışın en çetin hali yaşanıyor bölgede 45 kilometrelik yol, 3 saatte aşıldı. TRT Haber ekibi, Adana İsmail Kulak Anadolu Lisesi ve Şehit Yılmaz Bozkurt Ortaokulu öğrencilerinin mektuplarını asker ağabeylerine ulaştırdı.

Mehmetçik, onlara gelen sevgi dolu satırları cevapsız bırakmadı. O cevaplar öğrencilere ulaştı. Asker ağabeylerinden gelen mektuplar, onları da duygulandırdı.

Bu mektuplarla, onlar asker ağabeylerinin, hudut kartalları da hiç görmedikleri kardeşlerinin yüreklerini ısıttı.

Haber: Damla Erikan

Kamera: Memiş Akçam