Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'daki yangınla ilgili bir kişi daha yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Adana'da jandarma ekipleri tarafından, Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangınıyla ilgili bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi.
Gözaltındaki 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta çıkan ve 25 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili önceki gün 3 zanlı yakalanmıştı.
Etiketler: orman yangını gözaltı adana kozanSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 09:19
Son Haberler
- 10:07
- 10:09
- 09:49
- 09:57
- 09:44
Sıradaki Haber
Bursa'da işçi servisi elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz