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Türkiye
AA 10.02.2024 10:42

Adana'da terör örgütü elebaşının posterini asan 2 kişi yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK elebaşının posterini asan 2 kişi operasyonla yakalandı.

Adana'da terör örgütü elebaşının posterini asan 2 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Celal Bayar Köprüsü'ne terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin asılması üzerine araştırma başlattı.

Adana'da terör örgütü elebaşının posterini asan 2 kişi yakalandı

Ekipler, yaptıkları çalışmayla posteri asan 2 kişinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

İki zanlı, ikametlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seyhan'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asan, terör örgütü üyeliğinden kaydı mevcut 2 şahıs, polislerimizce yapılan operasyonla gözaltına alınmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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Adana Terörle Mücadele Terör Örgütü
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