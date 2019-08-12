Alınan bilgiye göre, merkez merkez Yüreğir ilçesinde dün, Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına giren 15 yaşındaki Turgay Ballı'nın akıntıya kapılarak kaybolduğu iddiası üzerine yapılan ve hava karardığı için sonlandırılan arama çalışmaları sabah saatlerinde yeninden başlatıldı.

Ballı'nın kaybolduğu Kışla Mahallesi'nden başlatılan çalışmalarda, suyu kesilen kanalda arama yapan Sualtı Grup Amirliği ekipleri, çocuğun cansız bedenini olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzakta buldu.

Yapılan incelemenin ardından Ballı'nın cansız bedeni, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bayram ziyareti için Mersin'den Adana'ya geldikleri belirtilen amca çocukları 15 yaşındaki Turgay Ballı ve 15 yaşındaki Musa Ballı, serinlemek amacıyla DSİ'ye ait sulama kanalına girmiş, akıntıya kapılan Turgay Ballı bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

Amcasının oğlunu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren Musa Ballı ise çevredekiler tarafından sudan çıkartılmasının ardından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA