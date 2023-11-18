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Türkiye
AA 18.11.2023 14:28

Adana'da sağlıksız 300 kilogram sakatat imha edildi

Adana'da hijyen kurallarına uyulmadığı belirlenen iş yerindeki 300 kilogram sakatat imha edildi.

Adana'da sağlıksız 300 kilogram sakatat imha edildi

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, Seyhan ilçesi Kasaplar Çarşısı'ndaki bir işletmede, ürünlerin sağlıksız koşullarda yıkandığına ilişkin bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında video paylaşıldığı belirtildi.

İlgili kurumlarca denetlenen iş yeri hakkında idari yaptırım uygulandığı kaydedilen açıklamada, zabıta ekiplerinin el koyduğu 300 kilogram sakatatın imha edildiği bildirildi.

İşletmenin mühürlendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Çarşıda bu kapsamda faaliyet gösteren diğer gıda işletmelerinin denetimine devam edilmektedir. Mevzuat hükümlerine uymayarak vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayan hiçbir işletmenin faaliyetine müsaade edilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

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