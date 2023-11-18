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Türkiye
İHA 18.11.2023 13:30

Antalya’da denize giren vatandaş: Yağmur gelince kaçacağız

Antalya'da hızı saatte 110 kilometreye ulaşabileceği tahmin edilen fırtına ve sağanak yağış uyarısına rağmen vatandaşlarla turistler deniz keyfine ara vermedi.

Antalya’da denize giren vatandaş: Yağmur gelince kaçacağız

Turizm kenti Antalya, Kasım ayında adeta yazdan kalma günler yaşıyor. Sarı ve turuncu kodla sağanak uyarısı yapılan kentte, sabah saatlerinde kapalı ve zaman zaman parçalı bulutlu hava hakim olurken, hava sıcaklığı 21 derece, nem oranı yüzde 78, deniz suyu sıcaklığıysa 25 derece olarak ölçüldü.

Konyaaltı Sahili’ne gelen bazı vatandaşlar ve tatilciler, denizin keyfini çıkardı. Bazı aileler de sahil kısmında piknik yaptı, balık tuttu. Denizin dalgalı olmaması kanoya binenler için fırsat oluşturdu.

"Yağmur yağınca kaçacağız"

Denize giren vatandaşlardan Cavit Gülgün, “Deniz mükemmel, içi oldukça sıcak ve yazdan kalma. Yağmur gelince kaçacağız. Şuan tadını çıkartıyoruz. Kasım ayında daha güzel oluyor, son demler artık. Herkese tavsiye ederim” dedi. 

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