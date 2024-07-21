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Türkiye
AA 21.07.2024 14:01

Adana'da otomobil baraj gölüne düştü

Adana'da köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Adana'da otomobil baraj gölüne düştü
[Fotograf: AA]

Merkez Çukurova ilçesinde, V.A. idaresindeki otomobil, Çatalan Köprüsü'nde kontrolden çıktı. Bariyere çarpan araç, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, 4 kişilik ailenin bulunması için çalışma başlattı.

Göldeki çalışmada ilk olarak 16 yaşındaki B. A.'nın cansız bedenine ulaşıldı. Devam eden incelemede suyun altındaki otomobili bulan ekipler, vinçle kaldırdıkları aracın içindeki V.A. ve  E.A. çifti ile 13 yaşındaki oğulları M.A.'nın yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Tekneyle karaya çıkarılan cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otomobil de vinçle köprüye çıkarıldı.

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