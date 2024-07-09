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Türkiye
İHA 09.07.2024 10:23

Adana'da motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar

Adana'nın Seyran ilçesinde atık kağıt toplayıcısının üç tekerlekli motosikleti kasasına yükleme yaptığı sırada çalındı. Araç sabinin motosikletin kasasında olduğunu fark etmeyen genç, bir süre ilerledikten sonra duvara çarptı.

Adana'nın Seyran ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde, sokaklardan atık kağıt ve geri dönüştürbilir malzemeler toplayan kişi, üç tekerli motosikletiyle bir marketin önüne gelerek karton kutuları aracın kasasına yüklemeye başladı.

O sırada motosikleti gözüne kestiren iki genç araca yaklaştı. Bir kişi gözcülük yaparken 17 yaşındaki genç direksiyonun başına geçti.

Şüpheliler kasadaki araç sahibini fark etmeyince motosikleti sahibiyle birlikte çaldı.

Aracı çalan genç bir süre ilerledikten sonra, araç sahibinin bağırmasıyla bir duvara çarptı. Bu sırada araç sahibi motosikletten düştü. Motosikleti çalan kişiler araçla birlikte olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kaçtığı yeri tespit etti.

Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde bir adrese yapılan operasyonla her iki şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.

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Adana Hırsızlık
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