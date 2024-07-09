Marketlerdeki kurtlanmış pirinçler imha edildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kent genelindeki marketlere yönelik denetimler yapan ekipler, reyonlardaki ürünleri kontrol ederek satışa uygun olmayan ürünlere el koydu.

"Ürünleri detaylı inceleyin"

Marketlerdeki pirinçleri de yakından inceleyen zabıta ekipleri, bazı ürünlerin içinde kurt ve böcek olduğunu fark etti.

Bunun üzerine reyonlardaki tüm ürünleri inceleyen ekipler, kurtlanmış ürünlere el koyarak marketlere cezai işlem uyguladı.

El konulan ürünleri imha eden ekipler, vatandaşları ürün alırken son kullanma tarihinin yanı sıra ürünleri detaylı incelemeleri gerektiğini belirtti.