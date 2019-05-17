Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ve diğer ilgililer, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'ndeki karpuz hasadına katıldı.

Burada çiftçiler ve tarım işçileriyle sohbet eden Demirtaş, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, hasadın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kentteki tarımsal alanların büyük bölümünde karpuz ekimi gerçekleştirildiğini belirten Demirtaş, "Adana, Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon tonluk karpuz ihtiyacının yüzde 20-25'ini karşılıyor." dedi.

Karpuzun kilosu 2-2,5 lira

Adana karpuzunun tadı ve aromasıyla farklı bir lezzete sahip olduğunu dile getiren Demirtaş, şöyle konuştu:

"Verimin çok iyi olduğunu düşünüyoruz, hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye'de ilk turfanda karpuz Adana'da yetiştiriliyor. Çiftçilerimize, köylülerimize hayırlı olmasını, bereketli bir yıl olmasını diliyoruz. İnşallah tüm vatandaşlarımız bu mübarek ramazan ayında karpuzun tadına doya doya varırlar. Fiyatlar şu anda kilogramı 2-2,5 lira civarında. Çiftçilerimizin de mutlu olduğu bir fiyat."

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de bereketli bir hasat temennisinde bulundu.

Bugünlerde hasada yeni başlandığını kaydeden Tekin, "Bundan sonra yavaş yavaş Karataş'ın diğer köylerinde de karpuz hasadı başlayacak, ondan sonra da Ceyhan bölgesi. Biz temmuz sonuna kadar karpuz üretimine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA