Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ve şarjör ile örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA