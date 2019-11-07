Türkiye
Adana'da helikopterli denetimde 48 sürücüye 10 bin 849 lira ceza07 Kasım 2019 Perşembe 14:35 - Son Güncelleme 07 Kasım 2019 Perşembe 14:38
Adana'da gerçekleştirilen helikopterli denetimde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 48 sürücüye 10 bin 849 lira trafik cezası uygulandı.
Adana'da, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Adana-Mersin Otoyolu'nda, helikopterle kural ihlali yapan sürücüler denetlendi.
Uygulamada, emniyet kemeri takmadığı, seyir halinde cep telefonu kullandığı ve aşırı yük taşıdığı gibi nedenlerle 48 sürücüye 10 bin 849 lira tutarında ceza uygulandı.
Denetimlerin süreceği bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Adana polis helikopter denetim