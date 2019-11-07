Türkiye
ANKA'dan 26,5 saatlik rekor uçuş07 Kasım 2019 Perşembe 13:48 - Son Güncelleme 07 Kasım 2019 Perşembe 13:50
TUSAŞ tarafından üretilen ve havada kalış süresi 24 saat olarak açıklanan insansız hava aracı ANKA, 26 saat 30 dakikalık uçuşa imza attı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) yapılan açıklamada, ANKA'nın 26 saat 30 dakika uçarak yeni bir rekora imza attığı belirtildi.
ANKA'nın temel performans parametrelerinde havada kalış süresi 24 saat olarak belirtiliyor.
Milli İHA, gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerini yerini getiriyor.
Kaynak: AA