Adana'da aranan 57 şüpheli yakalandı

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Şubesi ekipleri, 30 Mart-5 Nisan'da farklı noktalarda uygulama yaptı.

Uygulamalarda 14 bin 533 kişi sorgulandı, 4 bin 723 araç incelendi.

Çalışmalarda ruhsatsız 4'ü kurusıkı 19 tabanca, 3 tüfek, 6 kesici alet, 150 mermi, 231,59 gram uyuşturucu, 200 uyuşturucu hap, kaçak 1313 paket sigara ve çalıntı 7 motosiklet ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 57 şüphelinin yakalandığı uygulamalarda, 16 motosiklet trafikten men edildi, 104 sürücüye trafik ihlallerinden dolayı 1 milyon 93 bin 769 lira ceza uygulandı.