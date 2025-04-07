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Türkiye
AA 07.04.2025 09:54

Trakya'da yağan "nisan kar"ı şaşırttı

Meteoroloji'nin uyardığı Trakya'da beklenen kar yağışı başladı. Yağmur şeklinde görülen yağışlar gece saatlerinden sonra kara dönüştü. Nisanda yağan karla kentlerin beyaza bürünmesi vatandaşlarda şaşkınlık yarattı.

Trakya'da yağan "nisan kar"ı şaşırttı

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisine giren kentte sıcaklıklar hissedilir derecede düşmeye başladı.

Etkili olan sağanak hava sıcaklığının daha da düşmesi nedeniyle kar yağışına dönüştü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bulgaristan sınırına yakın yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte zaman zaman etkisini artıran kar yağışının akşam saatlerine dek sürmesi bekleniyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kırklareli

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kar yağışı etkisini artırdı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe ile Jandarma Kule mevkilerinde 10 santimetreye ulaştı. Mahyatepe mevkiinde bazı araçlar yolda kaldı.

Pınarhisar, Demirköy kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tekirdağ

Tekirdağ'da kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sağanak etkisini gösteriyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülüyor.

Hayrabolu, Malkara ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimleri ile Ganos Dağı ve etekleri kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kar yağışının yüksek kesimlerde akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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Edirne Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Kırklareli Tekirdağ
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