Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce pek çok kez operasyon düzenlediği merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu satanların faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 5 gün önce başlattığı uygulamayı tamamladı.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinden oluşan 400 polis katıldığı denetimlerde, 903 araç incelendi, 3 kilo 555 gram sentetik uyuşturucu, 49,9 gram esrar, 1,28 gram kokain, 5,46 gram esrar, 116 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 260 lira ele geçirildi.

Uygulamada şüpheli görülen 1215 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 kişiye de idari para cezası uygulandı.