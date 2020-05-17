Haber Giriş: Kaynak: AA
Seyahat yasağının kalktığı Kuşadası'na girişler arttı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesine, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen seyahat yasağının kalkmasının ardından 5 günde 72 bin 660 araç giriş yaptı.
Aydın Kaymakamlığınca, İl Emniyet Müdürlüğünün şehir giriş ve çıkışlarındaki araç takip kameralarından alınan verilere göre 11-15 Mayıs'ta ilçeye Selçuk yönünden 11 bin 467, Söke tarafından ise 61 bin 193 olmak üzere toplam 72 bin 660 aracın giriş yaptığı açıklandı.
Giriş yapan araç ve kişilerin tümünün ilçede kalmadığı belirtilen açıklamada, giriş yapan araç sayısına yakın oranda çıkışın da olduğu söylendi.
Etiketler: Kuşadası araç sayısıSon Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 12:54
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