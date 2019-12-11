Türkiye
Adana 'da 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı11 Aralık 2019 Çarşamba 21:33 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 21:34
Adana'nın Kozan ilçesinde 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kozan M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda, bazı mahkumlarda mide bulantısı ve kusma şikayeti görüldü.
Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen 15 mahkum, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mahkumların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Güvenlik güçleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
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