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Türkiye
TRT Haber 14.11.2023 08:34

Adana açıklarındaki kuru yük gemisinde 51 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

'Narkogüç' operasyonları kapsamında İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisinde 51 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Gemi kaptanının da dahil olduğu 26 mürettebatın ifadeleri alınıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ve Mersin Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisine 'Narkogüç' operasyonu düzenlendi.

Geminin çapa zincir boşluğunda zincire bağlanmış halde 2 adet dayanıklı plastik torba içerisinde 45 pakette 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Mersin Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" mesajını paylaştı.

Yerlikaya, zehir tacirlerine karşı operasyonların artarak devam edeceğini ve limanların yakından takip edildiğini ifade etti.

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