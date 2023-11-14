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Türkiye
AA 14.11.2023 06:10

Manisa'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Manisa'da zincirleme kaza: 10 yaralı
[Fotograf: AA]

Turgutlu OSB Kavşağı köprüsünde Ramazan Koçyiğit yönetimindeki kamyonet, Serdar Çakar yönetimindeki otomobile çarpıştı, aynı istikamette seyreden Zekeriya Bilge yönetimindeki işçileri taşıyan midibüs ise kamyonete arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle midibüs refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarparak durdu.

Manisa'da zincirleme kaza: 10 yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 9'ü işçi olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Turgutlu Devlet Hastanesi ve Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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