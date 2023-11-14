Manisa'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Turgutlu OSB Kavşağı köprüsünde Ramazan Koçyiğit yönetimindeki kamyonet, Serdar Çakar yönetimindeki otomobile çarpıştı, aynı istikamette seyreden Zekeriya Bilge yönetimindeki işçileri taşıyan midibüs ise kamyonete arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle midibüs refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, 9'ü işçi olmak üzere 10 kişi yaralandı.
Turgutlu Devlet Hastanesi ve Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.