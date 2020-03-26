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Adalar'da kaçak ahırlar yıkılıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Adalar'da Ruam karantinası nedeniyle verilen sürenin dolmasının ardından kaçak ahırların yıkımına Burgazada'da başlandı.
Aralık ayında ruam hastalığına yakalanan 105 atın itlaf edilmesinin ardından 3 ay karantina süresi verilmişti. Karantina süresi doldu. Adalar'da bulunan kaçak ahırların yıkımı başladı.
Adalar'daki kaçak ahırların yıkımı için ekipler harekete geçti. Yıkım ilk olarak Burgazada'da başladı.
Burgazada'daki 15 atın bulunduğu kaçak 3 ahır dışındakiler, iş makineleriyle yıkıldı.
Adalar'da bulunan kaçak ahırların tamamı da önümüzdeki günlerde yıkılacak.
Etiketler: ruam karantinası fayton adalarSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 08:36
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